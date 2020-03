Foxconn déclare développer son activité en Inde et au Vietnam

On peut le dire, dernièrement la Chine n'a apporté que des problèmes à Foxconn et Apple. À commencer par la guerre commerciale qui a fait payer des taxes douanières à la frontière américaine pour tous les appareils fabriqués en Chine. Puis a suivi la propagation du Covid-19 qui a dû faire stopper la production chinoise pendant plusieurs semaines en ce début d'année.

Foxconn a appris une leçon

Avec tous ces événements, cela aura été une révélation pour Foxconn et Apple qui donne les directives. Dépendre 100% de la Chine pour la production de produits ayant une aussi forte demande n'est pas une bonne idée. Le partenaire historique d'Apple a récemment révélé son intention de se détacher un peu de la Chine.

En effet, Foxconn diversifie la localisation de ses usines. Fini de tout miser sur le même pays, le sous-traitant d'Apple vise maintenant le développement de ses activités dans d'autres pays. Deux sont particulièrement privilégiés, il s'agit de l'Inde et du Vietnam.

Comme ça, si une situation similaire venait à se reproduire en Chine, Foxconn ne serait plus confronté à l'arrêt total de son activité, puisque l'entreprise pourrait continuer la production dans les autres pays.

Un investissement de 17 milliards de dollars NT pour construire dans ces nouveaux pays

Dans la stratégie de Foxconn, on ne prévoit pas de prendre la fuite de la Chine (un pays très rentable pour un business de ce genre), mais de réduire sa présence en allant vers d'autres pays dont les gouvernements sont déjà ravis de faciliter les coûts d'installation et de charges en échange de création d'emplois.



David Huang le directeur financier du groupe a annoncé un investissement colossal de 17 milliards de dollars NT pour la construction de plusieurs usines en Inde et au Vietnam. Une somme nécessaire pour répondre à la demande croissante de sa clientèle, puisque Foxconn ne travaille pas qu'avec Apple, l'entreprise collabore avec d'autres sociétés parfois concurrentes à la firme de Cupertino.



