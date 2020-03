Google : des films gratuits en échange de publicités

Le service de VOD Google Play Films devrait donc, dans un futur proche, permettre à ses utilisateurs de visionner des films gratuitement en échange de quelques annonces publicitaires. C'est en tout cas ce que prétendent nos confrères du site XDA-Developers qui, en fouillant le code, a mis la main sur des lignes faisant référence à une sélection de films « Des centaines de films, seulement avec quelques publicités ». Reste désormais à savoir quand ce sera lancé et pour quels pays, mais la présence du code peut laisser penser que cette nouvelle alternative ne devrait pas tarder à voir le jour. Allez, croisons les doigts pour qu'on puisse y avoir accès pendant cette période de confinement qui risque d'être prolongé... Source

