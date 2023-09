Google se moque du port USB-C de l'iPhone 15 dans sa dernière publicité

Les invitations pour l'événement de Google ont été envoyées le lendemain du jour où Apple a invité les médias et d'autres personnes à assister à son événement " Wonderlust " pour l'iPhone 15, le 12 septembre. Une coïncidence, sans doute. Rappelons enfin que depuis l'iPhone 5, Apple a toujours conservé le port Lightning sur l'iPhone, bien qu'une grande partie de l'industrie soit passée à l'USB-C, notamment chez les Android. Cependant, après avoir subi des pressions pour se conformer aux nouvelles réglementations mises en œuvre en Europe, Apple n'a d'autre choix que de troquer le port Lightning pour une prise universelle USB-C. On pourra ainsi connecter son iPhone 15 dans n'importe quel sens avec le même câble que celui d'un MacBook ou d'un iPad récent. Les AirPods sont censés également passés à l'USB-C.

Pour terminer, le slogan de la pub n'est autre que "Reposez-vous pour le 4 octobre", soit une référence au prochain événement Pixel de Google, au cours duquel la société devrait dévoiler une nouvelle gamme de Pixel 8 , une nouvelle Pixel Watch, et potentiellement des mises à jour des Pixel Buds.

Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me retourne, des téléphones comme le vôtre font des choses que je ne peux pas faire, comme déflouter de vieilles photos, répondre à des appels inconnus grâce à l'IA et traduire des messages en direct... C'est épuisant. Mais j'ai encore quelques tours dans mon sac. "Comme quoi ?" dit le Pixel. "C'est confidentiel. Mais disons que vous allez bientôt être surpris [avec un jeu de mot impliquant USB-C en anglais] !" "Vous allez enfin pouvoir charger en USB-C ?" "Quoi ?" dit l'iPhone tandis que la tranche de concombre s'échappe lentement de l'objectif de son appareil photo. "Comment le sais-tu ? "Un coup de chance ?", répond le Pixel à peine sarcastique.

"Pixel, une journée au spa était l'idée parfaite avec tous ces événements de lancement à venir", déclare l'iPhone, déplorant que les lancements "deviennent de plus en plus difficiles". Après s'être rappelé avec émotion les applaudissements que sa fonction de déverrouillage par glissement avait suscités il y a 16 ans, l'iPhone poursuit :

Dans la pub du géant de la recherche, un iPhone et un Pixel sont représentés en train de se détendre dans un spa, au milieu de serviettes et de bougies, en train de discuter avec leurs caméras arrière recouvertes de tranches de concombre.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.