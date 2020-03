iPhone 12 : seule nouveauté à l'automne chez Apple ?

Julien Russo

Selon le récent rapport de Bloomberg, il y aurait de premiers retours positifs en ce qui concerne la production des iPhone 12. Si les analystes et les clients craignent d'un retard à cause du Covid-19 qui continue à toucher la Chine, le calendrier d'Apple serait respecté, ce qui serait d'ailleurs loin d'être le cas avec les autres produits que l'entreprise devrait annoncer en fin d'année.

L'iPhone 12, la priorité d'Apple

C'est grâce aux iPhone que la firme de Cupertino réalise la majorité de son chiffre d'affaires, Covid-19 ou pas, il n'y a clairement pas le droit à l'erreur avec plusieurs iPhone dernière génération attendue pour le mois de septembre.

Les derniers signes montrent que les usines de Foxconn reprennent vie, ce qui indique que la production des iPhone 12 pourra commencer avec l'effectif nécessaire. Le rapport indique que la production de masse ne devrait pas commencer avant la mi-juin, elle devrait plutôt être progressive, ce qui est habituel quand on compare avec les années précédentes.



Le point négatif côté Foxconn c'est l'usine d'assemblage d'iPhone situé à Zhengzhou en Chine qui a de grosses difficultés à rouvrir à cause des nombreuses mesures du gouvernement qui empêche toujours les déplacements et la reprise de l'économie dans cette ville. En soi ce n'est pas très inquiétant puisque Foxconn a d'autres sites pour les commandes d'Apple, mais l'usine reste quand même l'une des plus grandes de Foxconn.

Si le rapport est rassurant (ce qui n'était pas le cas des précédents), Apple rencontrerait des difficultés dans le calendrier de production pour les autres produits que la firme prévoyait de nous présenter lors de son Apple Event de la rentrée.

Bloomberg parle d'un possible retard sur les autres annonces. Ce qui pourrait concerner l'Apple Watch Series 6, le nouvel iPad Pro avec l'écran en Mini-LED et probablement d'autres surprises.

Ce serait quand même bien dommage d'avoir un Apple Event qu'avec la présentation des nouveaux iPhone 12.