Sanctionné par la Juventus, Ronaldo offre des iMac à toute son équipe

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

À la Juventus il y a une règle, si vous vous prenez un carton rouge lors d'un match de n'importe quel championnat, vous êtes dans l'obligation d'offrir des cadeaux à l'ensemble de vos coéquipiers. C'est justement ce qui est arrivé à Cristiano Ronaldo lorsqu'il avait pris un carton rouge pour avoir tiré les cheveux du défenseur Jeison Murillo.

Il offre des iMac à toute son équipe

Avec un salaire annuel estimé à 31 millions d'euros en 2019, Ronaldo a les moyens de faire plaisir quand il se prend un carton rouge. En effet, le coach Max Allegri a mis en place une règle pour l'ensemble des joueurs dans l'équipe de la Juventus. À chaque fois qu'un gardien, défenseur, milieu de terrain ou attaquant se prend un carton rouge, il est dans l'obligation d'offrir un cadeau à l'ensemble de l'équipe.



En septembre 2018, Ronaldo avait été au coeur des critiques après avoir tiré les cheveux de Jeison Murillo en plein match de Ligue des Champions. Celui-ci l'avait provoqué et le portugais n'avait pas réussi à se contrôler.

Suite à son exclusion et sa suspension d'un match, le coach était venu voir Ronaldo pour lui demander d'offrir un cadeau à tous ses coéquipiers. Pendant 2 mois, Ronaldo avait refusé de faire une telle dépense estimant qu'il était innocent et que son carton rouge n'était pas justifié.

Cependant, Max Allegri n'a rien lâché et a constamment relancé pendant ces 2 mois le joueur portugais. Finalement, celui-ci a craqué et a offert des iMac à tous ses partenaires sur le terrain !

C'est Wojciech Szczesny le gardien de la Juventus qui a raconté l'anecdote au micro de Prosto w Szczene : "Nous avons tous eu un iMac. Cela a pris beaucoup de temps, car Cristiano n'acceptait pas son carton rouge et continuait de dire qu'il n'avait rien fait de mal. Mais après deux mois de discussions, nous avons tous reçu un ordinateur".

Le club a reçu deux mois plus tard la livraison d'une tonne d'iMac. Payé par Ronaldo lui-même. On ne sait pas s'il a choisi la version 21,5 pouces ou la version 27 pouces plus onéreuse. Une chose est sûre c'est que la prochaine fois, il réfléchira à deux fois avant d'avoir un mauvais comportement sur le terrain...



