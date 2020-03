Apple veut améliorer Météo en rachètant l'application Dark Sky Weather

Il y a 55 min (Màj il y a 51 min)

Guillaume Gabriel

C'est tout chaud ! On le sait, les hauts bonnets d'Apple aiment développer leurs propres services en interne, et pour les améliorer, Cupertino n'hésite pas à signer de beaux chèques pour acquérir des spécialités et les intégrer aux fonctionnalités existantes.



C'est une nouvelle fois le cas puisque la Pomme vient d'acheter l'application Dark Sky Weather, une application très réputée aux États-Unis (et beaucoup moins en Europe, où elle n'est pas disponible).

Apple rachète l'application Dark Sky Weather

Une acquisition qu'expliquent les développeurs de l'application, réjouis de la nouvelle :

Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider le plus grand nombre de personnes possibles à rester au sec et en sécurité, et de le faire dans le respect de votre vie privée. Il n’y a pas de meilleur endroit que chez Apple pour atteindre ces objectifs. Nous sommes ravis d’avoir la possibilité d’atteindre beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus d’impact, que nous ne pourrions jamais le faire seuls.

Pour le moment, l'application est toujours disponible à l'achat sur l'App Store au prix de 3,99€. Reste désormais à savoir ce qu'Apple va piocher au sein de Dark Sky Weather pour ensuite l'intégrer à Météo.

Télécharger Dark Sky Weather à 3,99 €