Huawei P40 (Pro) : déjà en promotion !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

1

Les Huawei P40 et P40 Pro ne sont pas encore sortis qu'ils sont déjà en promotion, et pas qu'un peu ! Les concurrents des iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont affichés à 649€ (-19%) pour le P40 et 949 € (-14%) pour le P40 Pro chez Amazon dans le cadre des précommandes. Et si vous achetez avant le 20 avril, vous avez même en cadeau une montre Huawei Watch GT 2 offerte d'une valeur de 229€.

Les Huawei P40 et P40 Pro sont déjà à prix réduit

Si vous cherchiez un bon Android (vous avez le droit), sachez que les Huawei P40 et P40 Pro sont les derniers modèles en date, encore plus récents que les Samsung S20. Si ils ressemblent énormément, plusieurs points les séparent.



Premièrement, le P40 Pro possède un écran incurvé qui fait disparaitre les bords (même si le P40 a des bordures très fines). Ensuite, il se distingue aussi par la taille de sa dalle qui est de 6,58 pouces contre 6,1 pouces (les deux sont OLED). Si le P40 Pro a un écran 90 Hz pour améliorer la fluidité, les deux partagent une puce Kirin 990 et donc une compatibilité avec la 5G. La différence de performances se fait sur les 8 Go de mémoire vive du P40 Pro contre 6 Go pour le P40. Idem avec 256 Go de stockage contre 128 Go de mémoire interne.

Mais finalement, la plus grosse différence réside dans le module photo. Le P40 est doté d’un triple capteur arrière, avec un objectif principal de 50 Mp (f/1.9), un capteur de 16 Mp ultra grand angle (f/2.2) et un capteur de 8 Mp téléobjectif (f/2.4) avec zoom optique 3x.



Le Pro 40 reprend l'objectif principal de 50 millions de pixels, mais son ultra grand angle passe à 40 Mp et le téléobjectif à 12 Mp avec zoom optique 5x. Sans oublier un capteur ToF pour la 3D et la réalité augmentée.



Voilà la justification pour l'écart de prix.