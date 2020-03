Qui a la meilleure autonomie entre l'iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra ?

Il y a 1 heure

William Teixeira

3

Quand un consommateur achète un nouveau smartphone, il y a toujours un détail très important, il s'agit de l'autonomie. Si c'est pour payer un smartphone haut de gamme à 1300€ et que celui-ci ne tienne pas la journée et qu'on est obligé en permanence d'avoir une batterie externe sur soi, ce n'est pas intéressant. Un YouTuber s'est justement penché sur l'autonomie des deux géants sur le marché. L'iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra !

Qui va durer le plus longtemps ?

Duel de titan !

La célèbre chaine YouTube "PhoneBuff" a récupéré un Galaxy S20 Ultra et un iPhone 11 Pro Max et a profité pour réaliser un test d'autonomie pour voir lequel allait s'épuiser en premier. Comme d'habitude, chaque smartphone est connecté sur le même réseau WiFi, a le même niveau de charge, a les mêmes applications... Tout est fait pour qu'il n'y est aucune inégalité.

Dans la logique des choses, c'est le S20 Ultra qui l'emporte les yeux fermés, puisque le dernier smartphone du géant sud-coréen possède une batterie de 5000 mAh quand l'iPhone 11 Pro Max n'a seulement que 3969 mAh. Mais visiblement, c'est loin d'être le cas...

Il n'y a pas que la batterie qui compte, il y a aussi l'OS et les composants. Android 10 est très consommateur par rapport à iOS 13.

Pour réaliser le test, le YouTuber va mettre l'écran du Galaxy S20 Ultra en affichage 120 Hz et celui de l'iPhone 11 Pro lui restera à 60 Hz comme il n'a pas la possibilité d'aller plus haut. Un point faible pour Samsung, puisque ce taux d'affichage est plus "gourmand" en énergie, mais prenons aussi en compte que la batterie est plus performante pour encaisser la différence. Rassurons-nous, d'après Samsung le S20 Ultra est conçu pour gérer la situation.

Le test va commencer par un appel téléphonique classique . Celui-ci va durer 1 heure, comme ça pourrait être le cas dans une situation quotidienne. Une fois le test terminé, le S20 Ultra va être à 95% de batterie, quand l'iPhone 11 Pro Max va être à 99%. Une autre fonctionnalité très utilisée, l'envoi de SMS . Même durée, le YouTuber part sur 1 heure de tapotage intensif sur l'écran tactile. Là aussi le S20 Ultra est en difficulté avec sa batterie qui tombe à 86%, de son côté l'iPhone 11 Pro Max tient bon à 92%. Le troisième test creuse l'écart d'avantage entre les deux smartphones. Il consiste à de l'usage de l'app Gmail pendant une heure. Le S20 Ultra continue sa chute à 77% quand l'iPhone 11 Pro Max reste à un bon niveau à 85%. Concentrons sur la navigation internet , toujours sur la même durée. Les deux smartphones vont parcourir de multiples pages internet, une sollicitation non-stop. Le S20 Ultra termine à 67%, de son côté l'iPhone 11 Pro Max est à 76%. PhoneBuff se rend sur Instagram , une application qui affiche en permanence du contenu rafraîchi avec des photos et vidéos qui se téléchargent dès qu'elle s'affiche dans le fil. L'écart est maintenant de 10%. Nous avons le S20 Ultra à 58% et l'iPhone 11 Pro Max est à 68%. Petite pause. Passons à la mise en veille . Pendant 16 heures, les deux smartphones vont avoir l'écran éteint. À la sortie de veille, le S20 Ultra affiche 52%, de son côté l'iPhone 11 Pro Max est toujours en forme à 62%. Lançons des vidéos sur YouTube . L'application réputée pour ne pas faire beaucoup de bien à la batterie avec ses préchargements de vidéos en 1080p. Là aussi pendant une heure, la batterie diminue sur les deux smartphones, mais l'écart se creuse encore plus, puisque le S20 Ultra est à 42%, pour l'iPhone 11 Pro Max on maintient une bonne autonomie à 54%. Oh ! Un jeu , enfin... PhoneBuff a bien choisi, puisque c'est Alto's Adventure qui va mettre à rude épreuve les deux titans. À la fin de la longue session de jeu, le S20 Ultra affiche 32% d'autonomie, quand l'iPhone 11 Pro Max est à 44% (toujours en avance). Mais où est le chemin ? Imaginez-vous vous perdre avec l'un des deux smartphones, lequel va durer le plus longtemps pour vous aider à trouver votre bon itinéraire sur Google Maps ? Visiblement, c'est à nouveau un point faible pour le S20 Ultra, puisqu'après une heure d'utilisateur de l'app il affiche 21%, de son côté l'iPhone 11 Pro Max affiche 34%. Une des utilisations vitales pour certains, le streaming musical . L'application la plus populaire a été sélectionnée, il s'agit de Spotify. Après une heure d'écoute, le S20 Ultra affiche 11%, quand l'iPhone 11 Pro Max est à 24%. Une application très utilisée par les jeunes, il s'agit de Snapchat . Les adolescents peuvent passer des heures par jour dessus. Sur ce coup-là, PhoneBuff s'en tient à une heure d'utilisation intensive. Coup de théâtre ! Le Galaxy S20 Ultra est épuisé, il abandonne au bout de 25 minutes restantes. L'iPhone 11 Pro Max est lui toujours à 18%.