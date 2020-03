Snapchat publie l'outil App Stories pour les applications tierces

Le vice-président des partenariats de Snap, Ben Schwerin, a déclaré à CNBC qu'il existe un potentiel de monétisation qui pourrait voir le jour dans le futur. Depuis l'année dernière, il est par exemple possible de partager une Story dévoilant l'un de vos talents cachés sur Tinder ou encore de partager votre Story au sein de l'application Houseparty. Si vous êtes développeur et que cela vous intéresse, vous pouvez enregistrer votre intérêt pour le programme d'accès anticipé dès maintenant sur la page d'accueil de Snap Kit .

Pour Snap, l'avantage de App Stories, c'est qu'il apportera le contenu de l'entreprise à plus d'endroits, l'exposant potentiellement aux utilisateurs qui n'utilisent pas actuellement Snapchat. Bien que Snap ne gagnera pas d'argent avec App Stories au lancement, ce produit donne à l'entreprise plus de visibilité pour afficher des publicités.

