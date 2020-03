TSMC : Lancement de la production des puces A14 dans quelques semaines

L'une des grosses nouveautés des iPhone 12 va être le processeur qui va être d'une puissance à rendre pâle un utilisateur de smartphone Android. On connait déjà son nom, il s'agira de l'A14 Bionic, celle-ci sera gravée en 5 nm. Une récente rumeur donne justement de nouvelles informations concernant l'entrée en production de la puce.

Lancement de la production dans quelques semaines

C'est courant le mois d'avril que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) va commencer à produire les nouvelles puces A14 des iPhone 12 et des futurs iPad Air et Pro. Ce nouveau rapport vient contredire ce qu'avaient affirmé les récentes rumeurs qui affirmaient que suite au Covid-19, la production commencerait avec un décalage de 1 à 2 mois.

Digitimes déclare avoir eu de sources sûres qu'il n'y a aucun retard et que l'organisation se déroule comme prévu. Apple serait d'ailleurs rassuré de voir que l'un des composants les plus importants des iPhone 12 sera prêt dans les temps !

Les dernières informations obtenues dévoilent une production qui va être au maximum de sa capacité, on parle bien d'un effectif à 100% et toutes les chaines des usines qui tourneront à plein régime pendant plusieurs mois pour assurer un stock conséquent de puces A14 pour le lancement des iPhone 12.

Apple renouvelle sa confiance envers son partenaire TSMC. Cette collaboration dure maintenant depuis plusieurs années et la firme taïwanaise n'a pour l'instant jamais déçu le géant californien.