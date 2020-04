Amazon Prime Video permet d’acheter des films depuis iOS (sans in-app)

Hier à 23:34

Medhi Naitmazi

Amazon Prime Video vient de réaliser un « mouv » très surprenant, à l’encontre des pratiques actuelles. En effet, alors que Spotify et autres Netflix ne permettent plus de s’abonner depuis l’app iOS pour des raisons tarifaires, le géant du e-commerce fait l’inverse. Il n’est plus nécessaire d’être inscrit depuis le site web pour s’abonner.



Amazon Prime Video propose des achats in-apps sur iOS et tvOS

Les utilisateurs du service vidéo d’Amazon sur iPhone, iPad ou Apple TV peuvent donc profiter d’un nouvel onglet pour acheter ou louer des films et séries directement depuis l’application.

Cela signifie qu’elle doit laisser une commission de 30% sur chaque achat à Apple. Très étrange, il semble que ce revirement cache surtout un deal entre les deux géants. D’ailleurs quelques développeurs comme Rambo ont expliqué avoir vu des parties de code explicites sur un nouveau type d’achat non utilisé jusqu’ici.



De plus, il est établi que les paiements réalisés par un client ayant déjà payé précédemment sur Prime Vidéo continue de passer par le système d’Amazon. Seuls les nouveaux clients utilisent les achats in-apps d’Apple. La règle 3.1.3 de l’App Store a-t-elle été assouplie ? C’est que nous dit Gurman de Bloomberg qui assure que le deal vaut aussi pour Canal et Altice.

Il semble que les bons rapport entre les deux firmes qui a récemment accouché d’un stand Apple sur le site d’Amazon continuent de faire des progrès. Voici peut-être aussi un premier geste d’Apple envers les services tiers qui l’attaquent régulièrement pour pratiques anticoncurrentielles...



