Apple lance la première bêta de watchOS 6.2.5 pour les développeurs

Après la sortie de la bêta d'iOS 13.4.5 hier soir, c'est au tour de l'Apple Watch d'être servie au niveau des mises à jour pour les développeurs. La montre connectée d'Apple bénéficie de la première version bêta de watchOS 6.2.5 avec principalement des corrections de bogues et l'amélioration des performances.

