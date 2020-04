iOS 14 : du nouveau pour iCloud Keychain !

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Apple travaille à améliorer son gestionnaire de mots de passe sécurisé iCloud Keychain sur iOS. D'après une nouvelle fuite signée de nos confrères 9to5Mac qui ont mis la main sur une version interne d'iOS 14depuis quelques semaines, il semble qu'Apple lorgne du côté de 1Password avec quelques nouveautés dont l'intégration de mot de passe à deux facteurs.

iCloud Keychain : le trousseau d'Apple va s'améliorer dans iOS 14

iOS et macOS ont une fonctionnalité commune pour stocker les mots de passe ainsi que les cartes de crédit de chaque utilisateur. Appelée iCloud Keychain ou Trousseau iCloud en français, elle est apparue avec iOS 11 et MacOS 10.9 Mavericks.



Des apps comme 1Password et LastPass avaient de l'avance jusqu'ici, mais elles vont perdre l'avantage avec quelques fonctionnalités importantes qui arrivent donc dans iOS 14.



Apple testerait plusieurs modifications majeures du trousseau iCloud sur iOS 14 :

Avertissements en cas de mots de passe réutilisés. Idéal pour éviter une vulnérabilité majeure qui expose tous vos comptes lorsqu'un service est hacké et que vous utilisez le même code partout.

Une nouvelle méthode pour enregistrer les mots de passe d'authentification à deux facteurs. Cela signifie que vous pourrez vous connecter sur des sites compatibles uniquement via le trousseau iCloud, sans SMS, e-mail ou autres méthodes moins sécurisées.



Voilà de quoi attirer les utilisateurs qui payent sur 1Password avec des nouveautés fortes et gratuites. Vous pensez que cela va suffire à siphonner de tels services ? Apple a tendance à intégrer des fonctionnalités clés chaque année, laissant de côté de nombreuses entreprises. Mais c'est le jeu...



Source