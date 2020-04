Xiaomi : La demande en smartphone est presque revenue à la normale en Chine

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

2

Les discours rassurants provenant de la Chine sont nombreux depuis plusieurs jours. On peut y voir des Chinois qui retournent travailler, qui osent à nouveau faire du shopping, qui partagent des repas en famille... Le pire serait-il passé ? Difficile à dire quand certaines personnes en Chine restent pessimistes en craignant une seconde vague de l'épidémie. Quoi qu'il en soit, si on écoute Xiaomi, l'économie du pays serait repartie et les ventes sur le marché des smartphones seraient progressivement de retour !

Le directeur financier de Xiaomi affirme que la demande reprend comme avant

Non, le Coronavirus n'aura pas anéanti Xiaomi qui se porte toujours bien. L'après-crise serait même sur le point d'être terminée si à entendre les explications de Shou Zi Chew qui s'occupe de la gestion financière au sein de l'entreprise.

D'après lui, la période aura été difficile, mais les choses reviennent à la normale et Xiaomi retrouve sa place de performeur sur un marché dont elle connaît tous les codes pour vendre toujours plus de smartphones !

Il a déclaré : "Le marché des smartphone en Chine est entré dans une phase de reprise totale, on est déjà revenu à 80 voir 90 % du niveau normal".

Dès le mois prochain, Xiaomi espère retrouver ses statistiques de ventes habituelles en Chine. L'entreprise avoue quand même que ses ventes ont complètement chuté pendant la période de confinement.

Même si l'année 2020 a très mal commencé, cela n'a pas empêché la firme chinoise d'enregistrer une belle augmentation de +27% de revenus sur le dernier trimestre de 2019, ce qui représente +8 milliards comparés à 2018. Un résultat auquel s'attendait Xiaomi grâce notamment au déploiement massif de sa présence à l'international et aux lancements des Mi 10 Lite, Mi 10 et Mi 10 Pro.

Il faut l'avouer, cela a fait beaucoup de bien et a permis de mieux gérer financièrement la chute des ventes inévitables du début d'année.

Source