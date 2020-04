Une bande-annonce pour Here We Are: Notes for Living

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

On le sait, Apple a plus d'un tour dans son sac pour convaincre, attirer et fidéliser ses clients au sein de son nouveau service de streaming. Si le catalogue se complète doucement, mais sûrement, la Pomme a encore pas mal sous le coude...



Parmi eux, un court métrage animé risque bien de faire parler de lui : baptisé Here We Are: Notes for Living, ce dernier suit un petit garçon de sept ans qui tente de comprendre les merveilles de la planète.



La belle nouvelle, c'est que depuis cette nuit, nous avons le droit à une première bande-annonce que voici :

Here We Are: Notes for Living se montre en vidéo

À la veille du Jour de la Terre, un enfant de sept ans apprend les merveilles de la planète grâce à ses parents et à une exposition mystérieuse au bien intitulé Museum of Everything.



Basé sur le livre pour enfants le plus vendu par Oliver Jeffers.

Voilà pour le synopsis... Il faut savoir que l'histoire sera contée par la célèbre Meryl Streep et qu'il verre le jour le 17 avril prochain sur Apple TV+. Un court métrage qui semble adorable et amusant et qui pourrait bien contenter petits et grands.