Intel Comet Lake-H 10 Gen : le détail des processeurs du MacBook Pro 16 pouces

Il y a 1 heure

Alban Martin

Intel revient en ces temps trouble pour détailler les nouveaux processeurs haut de gamme de Laptop. Il s'agit de la série H que l'on retrouve dans le MacBook Pro 16 pouces d'Apple. En 2020, Intel sort les puces Core iX de 10ème génération aussi appelés Comet Lake-H.



Détaillées sur le site spécialisé Anandtech, les nouvelles puces devraient arriver chez Apple d'ici la fin de l'année avec quelques évolutions notables.

Les nouvelles puces Comet Lake-H d'Intel : jusqu'à 5,3 GHz

Cette année, pas de changement concernant la finesse de gravure qui reste bloquée (encore une fois) à 14 nm (alors qu'Apple va proposer du 5nm sur l'iPhone 12) mais les performances vont être améliorées en raison d'un nouveau mode Turbo plus rapide et qu'une mémoire vive plus véloce.



En entrée de gamme, la puce i5 se pare de deux versions à 2,5 et 2,6 GHz qui peuvent montrer jusqu'à 4,6 GHz en mode Turbo. Les deux processeurs i5-10400H et i5-10300H sont équipés de 4 coeurs.



Au milieu, il y a les incontournables i7 à 6 coeurs avec cette année le CPU Core i7-10750H en lieu et place du i7-9750H. La fréquence de base reste identique à 2,6 GHz, mais le mode Turbo passe de 4,5 GHz à 5 GHz.



Du côté du haut de gamme i9, le Core i9-10980HK remplace les deux versions actuelles avec une fréquence de base de 2,4 GHz, comme aujourd'hui sur le MacBook Pro 16" mais son mode Turbo gagne 300 MHz en atteignant les 5,3 GHz. La RAM associée passe quant à elle à 2 933 MHz contre 2 666 MHz pour les CPU 9 Gen. L'ensemble tourne sur 8 coeurs, comme actuellement.



Vous l'aurez compris, une évolution mineure cette année qui ne devrait pas transcender le futur MacBook Pro 16 pouces 2020 qui devra se démarquer par d'autres points comme un écran MiniLED ou du Wifi 6 par exemple. On attend également un MacBook Pro 14 pouces qui pourrait embarquer les nouvelles puces mais pas en version i9.