Le nom "iPhone 9" confirmé par un document interne des supermarchés Target

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

Depuis 6 mois les rumeurs se battent autour du nom du prochain iPhone. Certains parlent d'un iPhone 9 et d'autres affirment qu'il s'agira de l'iPhone SE 2. La chaine de supermarchés américaine "Target" va peut-être mettre fin à ce débat avec ce document interne qui fait le buzz sur Twitter depuis quelques heures.

Ce sera bien iPhone 9

C'est une belle fuite qui a eu lieu cette nuit. Chaque magasin Target a une base de données numérique disponible sur un smartphone de la marque ZEBRA. Sur celle-ci on retrouve les références des produits qui s'apprêtent à être mise en rayon avec la dénomination du produit.

Le compte Twitter @jon_prosser a tweeté cette nuit une image très intéressante, puisque dans celle-ci on voit le nom d'une protection de l'accessoiriste Zagg pour iPhone 6, 7, 8 et... iPhone 9. Le nom du dernier vous est inconnu ? Normal, Apple n'a jamais annoncé d'iPhone 9.

En dehors de la confirmation de ce nom qui était le plus probable face à iPhone SE 2, cela dévoile aussi que le nouvel iPhone sera de la même taille que l'iPhone 6, 7 et 8. Puisque si la protection est compatible avec ces générations, c'est que l'iPhone 9 a bien les mêmes dimensions.

De plus, autre information que nous avons remarquée dans le passé (puisque ce n'est pas la première fuite de Target), quand une protection pour un nouveau produit Apple arrive dans le référencement des magasins, c'est qu'Apple va réaliser une annonce de façon imminente.

