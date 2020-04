Sony : un casque à réduction de bruit et des écouteurs sans fil

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Du nouveau du côté du géant Sony avec la commercialisation de deux nouveaux produits audio : en effet, le célèbre constructeur vient de dévoiler un casque à réduction de bruit et des écouteurs sans fil.



Le gros plus de ce casque Sony WH-CH710N et ces écouteurs Sony WF-XB700, c'est qu'ils tentent d'envahir le marché avec un tarif moins élevé qu'à l'accoutumée.

Les écouteurs sans fil SONY WF-XB700 à 150 euros

Le premier produit que propose la firme, ce sont les écouteurs true wireless du nom de Sony WF-XB700 et qui inclue la technologie « Extra Bass », le Bluetooth 5.0 et une certification IPX4.



Le prix ? Il est de 150 euros et se situe donc au niveau des AirPods d'Apple ou des Buds+ de Samsung, tout en profitant de l'expertise du nippon. Niveau autonomie, le constructeur indique que les écouteurs tiennent 9 heures tandis que le boîtier affiche 18 heures.

Le casque Sony WH-CH710N à réduction de bruit

Sony tente donc d'attirer de nouveaux clients en fournissant un produit de qualité avec un prix plus bas que ce qui se fait à l'accoutumée : ce casque Sony WH-CH710N à réduction de bruit, si on le compare à son prédécesseur le WF-1000xM3, est à plus de 100 euros moins cher.

Pour arriver à ce résultat, le japonais a dû faire quelques concessions, notamment au niveau des codes et du design, plus gros. Cependant, on retrouve la réduction de bruit active, le Bluetooth 5.0 et une belle autonomie promise.



Le casque est commercialisé à 150 euros.