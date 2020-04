YouTube veut rivaliser avec TikTok en lançant «Shorts»

Guillaume Gabriel

Il semble y avoir du nouveau du côté du service YouTube (v15.13, 211 Mo, iOS 11.0) puisque les dirigeants ont fait le choix de lancer un nouveau format au sein de l'hébergeur.



Cet ajout n'est pas anodin puisqu'il a pour ambition de venir concurrencer un certain TikTik, réseau social préféré des adolescents ces derniers mois...



Avec sa nouvelle fonctionnalité appelée "Shorts", les utilisateurs pourront alors partager de courtes vidéos sur la plateforme.

Quand on voit le succès grandissant que connaît TikTok dans le monde entier, auprès des jeunes et des moins jeunes, on ne peut qu'imaginer que le réseau social fait des jaloux.



Ainsi, certains tentent de se lancer à la poursuite du chinois en reprenant le concept et en l'appliquant à une application ou une plateforme déjà existante. C'est le choix que semble faire YouTube qui, prochainement, lancera une nouvelle fonctionnalité appelée Shorts.



Inutile de vous préciser qu'il s'agira de courtes vidéos qu'il sera possible d'éditer avec différents outils : une copie conforme qu'Instagram devrait également proposer prochainement.



Pour le moment, on ne sait pas encore quelles seront les possibilités, ni comment YouTube compte intégrer cette fonctionnalité, mais nous devrions avoir rapidement des réponses.



