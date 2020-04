Brevet : Renforcement de la résistance à l'eau avec une interface aquatique et Face ID à la place de l'accéléromètre

Il y a 60 min

Julien Russo

Réagir

Nouveau brevet ! Cette fois ça ne concerne pas l'iPad avec une encoche, ni le perfectionnement de l'image avec un casque AR/VR ou encore le HomePod capables d'identifier quelqu'un, c'est l'iPhone qui est directement visé ! Apple pense aux accidents quand vous faites tomber votre iPhone dans l'eau et veut que son smartphone soit encore plus efficace en renforçant le côté waterproof.

Une interface secondaire appelée "Underwater User Interface"

Imaginez-vous tenir votre iPhone au bord d'une piscine, vous décidez soudainement de vous baigner et prenez avec vous votre iPhone pour volontairement l'utiliser sous l'eau. Dans ce brevet, Apple décrit une interface spécifique à l'utilisation aquatique !

L'iPhone serait capable de détecter une immersion sous l'eau et s'adapterait automatiquement à ce nouvel environnement.

Ce système pourrait un jour être proposé aux utilisateurs de l'iPhone, puisque comme vous l'avez remarqué, plus on avance dans les générations et plus l'iPhone est protégé contre les immersions sous l'eau, même s'il elles sont toujours limitées en profondeur.

Avec cette interface aquatique, les commandes pourraient être simplifiées pendant que l'iPhone est sous l'eau, le tactile sera certainement plus attentif et prendra en compte qu'entre votre doigt et l'écran, il y a de l'eau ce qui ralentit la réactivité.

Apple écrit dans le brevet : "Les méthodes actuelles d'affichage des interfaces utilisateur lorsqu'un appareil électronique est sous l'eau sont dépassées, longues et inefficaces. Par exemple, certaines méthodes existantes utilisent des interfaces utilisateur complexes et longues, qui peuvent inclure de multiples pressions ou frappes de touches, et peuvent inclure des interfaces utilisateur étrangères".



Même si on n'est pas à utiliser son iPhone tous les jours sous l'eau, cette nouveauté pourrait être intéressante pour les personnes qui pratiquent des sports aquatiques ou pour utiliser son iPhone sous une pluie battante.

L'avantage dans l'idée d'Apple c'est qu'il n'y aurait pas besoin d'activer l'interface spéciale, puisque l'iPhone sera capable de détecter automatiquement que vous l'utilisez dans un environnement différent, il transmettra après à iOS la nécessité de passer sur "l'Underwater User Interface".

Le Face ID qui gère l'orientation de l'écran

Autre idée révolutionnaire déposée par Apple en brevet, c'est la détection de l'orientation de l'écran grâce au Face ID. À l'heure actuelle c'est un composant de l'iPhone (l'accéléromètre) qui détermine dans quel sens vous regardez votre iPhone. Dans le brevet numéro 20200104033 déposé dans le registre de l'USPTO, Apple propose de se servir du Face ID pour déterminer dans quel sens vous avez besoin de l'orientation. Pour faire plus clair, la reconnaissance faciale fonctionnera en permanence (ce qui risque de faire mal à la batterie) pour gérer l'orientation de l'écran. Ce système est décrit comme plus fiable qu'un ou plusieurs composants internes.

Apple explique : "L'orientation du contenu présenté est souvent déterminée à l'aide d'accéléromètres et/ou d'autres capteurs inertiels qui déterminent l'orientation de l'appareil par rapport à la gravité. Il y a cependant souvent des situations dans lesquelles ces capteurs ne peuvent pas déterminer avec précision ou confiance l'orientation de l'appareil par rapport à la gravité et l'appareil ne changera pas ou ne mettra pas à jour l'orientation du contenu pour qu'elle soit correcte pour l'utilisateur ou mettra à jour l'orientation de manière incorrecte".



Source