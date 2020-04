If Found… : le roman visuel d'Annapurna Interactive arrive le 19 mai

Il y a 53 min (Màj il y a 53 min)

Guillaume Gabriel

Les romans visuels (visual novel) ont de plus en plus la cote ces derniers temps sur l'App Store, et on comprend pourquoi étant donné que nos petits appareils tactiles sont parfaits pour le genre.



La belle nouvelle, c'est que le studio indépendant dreamfeel s'est allié au géant Annapurna Interactive pour développer et publier une création appelée If Found…



Celui-ci est décrit comme une "exploration convaincante et intense de la famille, de la communauté, de la connexion et de l'isolement".

If Found... : un nouveau roman visuel pour iOS et Android

Île d’Achill, le 31 décembre 1993. Dans les ruines d’un vieux manoir, une jeune Irlandaise du nom de Kasio détruit son journal intime. Il narre l’histoire se son retour chez elle, à Achill, de son conflit avec sa famille, des amitiés qu’elle noue, et des défis qu’elle doit affronter. Et quelque part dans ses pages se trouve l’explication du menaçant trou noir qui s’apprête à détruire la Terre.

Vous l'aurez compris, il faudra plonger dans son histoire et ses secrets en explorant ses souvenirs et en travaillant à les effacer. If Found… sortira le 19 mai prochain sur iOS, Android et Steam sans que l'on ne sache son prix pour le moment. En attendant, voici son trailer :