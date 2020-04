iPhone SE 2 : Un lancement imminent et de premières caractéristiques

Il y a 1 heure

William Teixeira

Cette nuit, de nouvelles révélations sur le futur iPhone 9 ont eu lieu. C'est le site 9to5mac qui les a révélés. On commence à en savoir plus sur les stockages et couleurs qui seront proposées, le média américain a aussi obtenu le nom de ce nouvel iPhone. Il s'appellera iPhone SE 2 ou iPhone SE 2020. On parle aussi d'une grosse annonce via communiqué de presse d'ici quelques heures.

Les premières caractéristiques de l’iPhone 9

Nous y sommes presque. Vous êtes nombreux à attendre cet iPhone aux composants modernes et au tarif d'entrée de gamme. Plusieurs informations obtenues par 9to5mac révèlent qu'Apple aurait prévu de sortir son iPhone SE 2 courant la journée, certainement vers le midi comme l'iPad Pro 2020 et le nouveau MacBook Air.

Quoi qu'il en soit, ce nouvel iPhone est décrit avec un processeur A13, soit la même puce déjà utilisée par l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Grâce à ce processeur, vous pourrez utiliser les fonctions d'Apple Arcade, mais aussi exploiter les applications qui proposent la réalité augmentée.



Autre révélation sur ce nouveau modèle qui devrait ne plus tarder, ce sont les couleurs et le stockage.

Pour cet iPhone SE 2, Apple devrait proposer les couleurs : Blanc, noir et rouge.

Concernant les capacités de stockage, Apple devrait proposer du 64 Go pour le prix d'entrée de gamme (qui est pour rappel aux alentours de 399 dollars d'après les rumeurs), puis du 128 Go et du 256 Go.

Ces révélations confirment ce que disait l'analyste Ming-Chi Kuo, cependant petite différence puisqu'il n'avait jamais parlé d'une version 256 Go comme l'affirme les indiscrétions obtenues par le média américain.



Au niveau du design, ne vous attendez pas à un grand changement, parce que pour son iPhone "low-cost", Apple aurait privilégié le même design que celui de l'iPhone 8.

Le support de Apple Pay Transport Express sera d'actualité, tout comme la possibilité de déverrouiller sa voiture avec CarKey.



Le lancement devrait se faire aujourd'hui, sinon courant la semaine. Pour rappel, deux accessoiristes ont déjà été concernés par des fuites une fois que leur coque pour un hypothétique "iPhone 9" a débarqué en magasin.