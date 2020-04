Siri : Apple fait l'acquisition de Voysis pour améliorer son assistant

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Une lutte dans une lutte... Avec ses appareils high-tech, Apple doit faire face à de nombreux concurrents, tous décidés à surpasser la Pomme au niveau des technologies.



Pour améliorer l'expérience utilisateur, Cupertino a décidé d'intégrer un assistant vocal du nom de Siri en 2010, avant de se faire rattraper par Amazon et son Alexa, puis par Google.



Le problème, c'est que les deux grosses firmes ont réussi à être plus réactives et à obtenir de meilleurs résultats dans les réponses données.

Apple veut améliorer Siri grâce à Voysis

Ainsi, pour rattraper son retard, la Pomme n'a pas le choix que de débaucher des spécialistes, tout en mettant la main à la poche pour acquérir des start-ups. Et aujourd'hui, Apple vient d'annoncer officiellement le rachat de Voysis, une plateforme qui permet aux assistants vocaux de mieux comprendre le langage naturel.



Suite au rachat, le site web de la firme a été supprimé, mais des résultats encourageants étaient mis en avant comme "j'ai besoin d'une nouvelle TV LED, j'ai un budget de 1 000$".



Cette acquisition va permettre à Siri de gagner un peu sur son retard face à Google Assistant, spécialiste dans la compréhension et le traitement du langage naturel.



Belle nouvelle !



Source