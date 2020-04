Apple COVID-19 : la Pomme face aux sénateurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Récemment, et pour faire face à la pandémie du coronavirus qui touche le monde entier, la Pomme a lancé une nouvelle application aux États-Unis, au coeur du cyclone ces derniers jours.



L'application Apple COVID (v1.1, 6 Mo, iOS 13.1) est un outil de dépistage avec un ensemble de ressources dans le but d'aider les gens à rester informer et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé.



Seulement, suite à la publication de cette dernière, Apple doit faire face aux sénateurs dans le cadre de la vie privée.

Apple questionné par les sénateurs pour la vie privée

Avec l'arrivée de l'application pour aider dans le combat contre le coronavirus, Apple souhaitait aider les américains : seulement, cette dernière semble interroger les hautes instances.



Ainsi, quatre sénateurs ont posé des questions à Tim Cook pour en savoir plus sur le respect de « la sûreté et la sécurité des données de santé privées des Américains ».



Bob Menendez, Kamala Harris, Cory Booker et Richard Blumenthal voulaient ainsi s'assurer que la Pomme ne faisait pas n'importe quoi avec les données utilisateurs et que l'application respectait la santé et la vie privée.



Les données utilisateurs sont minimes, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de créer un compte, mais Apple a tenu a assurer qui rien n'était stocké sur un serveur ou envoyé à autrui.

Télécharger l'app gratuite Apple COVID