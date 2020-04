Concept : complications ou widgets sur iOS 14 ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Les révélations sur iOS 14 battent leur plein avec déjà des dizaines de nouveautés en fuite depuis un mois. Parmi elles, les widgets sur l'écran d'accueil font figure de petite révolution, bien que nous n'ayons aucun visuel à nous mettre sous la dent.

Confirmés par deux fois par des sources ayant mis la main sur une version interne d'iOS 14, les widgets pourraient se répandre un peu plus dans le système et prendre deux formes selon nous. La première serait celle que nous connaissons sur iPhone dans l'écran de gauche, l'autre serait inspirée des complications de l'Apple Watch sous watchOS.

Un concept d'iOS 14 signé iSoft

Si les deux possibilités ont été vues sur iPhone avec le jailbreak, à la rédaction on penche plutôt pour quelque chose qui se rapprocherait des complications de l'Apple Watch. Et pour illustrer nos propos, nous avons réalisé un petit concept (cf ci-dessus). Apple proposerait ainsi une zone pour accueillir des mini-widgets permettant d'avoir plusieurs informations utiles tout en prenant peu de place.



On trouverait ainsi le pourcentage de batterie (une variante pour chaque appareil connecté), l'état de Siri (plus besoin d'une fenêtre entière), votre niveau d'activité de la journée, les phases de lunes, la température, le vent, un chronomètre et plus encore comme l'icône des AirPods si ils sont connectés par exemple.



Nous avons réalisé le concept en mode sombre mais il est facile d'imaginer que ces petites complications s'adapteraient très bien sur fond blanc quand l'utilisateur est en mode clair. Pour plus de clarté, nous avons également opté pour une suppression des labels sous les icônes.



Et pourquoi ne pas imaginer même une personnalisation de la taille, de la position sur l'écran et des couleurs d'arrière-plan... Il serait même intéressant de limiter le nombre de lignes d'icônes pour sanctuariser une partie de l'écran pour des complications et autres messages de type "bannière". Allez Apple, un petit effort pour faire plaisir aux nombreux fans qui attendent toujours plus de personnalisation sur leur iPhone ou même sur leur iPad avec iPadOS 14.

Un autre concept intéressant pour le futur iOS 14

Vous le savez, les widgets sont apparus avec iOS 10 sur iPhone et iPad, mais sont restés confinés dans un écran à part, et à gauche des icônes de l'accueil. Avec iOS 14, Apple aurait prévu de les intégrer au milieu des applications, un peu comme ce que propose Android depuis ses débuts. C'est ce que rapportaient nos confrères de 9To5Mac il y a quelques jours.



Pour se faire une idée, voici quelques images d'un concept qui s'est basé sur la fuite en question. Une bonne idée, même si il est difficile d'envisager un tel rendu sur un iPhone. Apple aime les choses symétriques et simples, il serait étonnant qu'elle "casse" autant l'écran d'accueil (ou home screen en anglais) comme ce concept qu'on a déniché sur Insta et signé @TheAppleHub. A moins qu'elle ne réserve les widgets au sein de l'écran d'accueil sur iPadOS 14 qui propose naturellement plus d'espace grâce à son grand écran.



