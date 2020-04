La mention "iPhone 9" repérée sur le site de Verizon

Alors que l'annonce de l'iPhone 9 (ou de l'iPhone SE 2) devait avoir lieu fin de semaine dernière d'après une rumeur de dernière minute, elle semble toujours incertaine à l'heure actuelle, même si les preuves continuent de s'accumuler chez les partenaires d'Apple. Aujourd'hui deux nouvelles preuves viennent attester la sortie imminente d'un "iPhone 9".

Verizon et un détaillant chinois font le buzz

Si Apple fait le choix de rester muet et ne dévoile aucune information à propos de son iPhone d'entrée de gamme, les partenaires eux sont plus "gaffeurs", puisqu'ils accumulent les erreurs qui laissent entrevoir la présence d'un futur "iPhone 9". C'est le cas avec Verizon qui a détaillé sur son site à la rubrique des reprises de smartphones, la mention "iPhone 9" aux côtés des nombreux smartphones déjà commercialisés.

C'est le compte Twitter @jon_prosser qui a dévoilé le screen des petites lignes sur le site de Verizon.

Il y a donc deux éventualités, soit Verizon détient des informations officielles (ce qui serait logique puisque c'est un opérateur américain) ou soit l'entreprise reprend les informations provenant des rumeurs et en profite pour faire un petit buzz par la même occasion.

Verizon donne également des détails supplémentaires en ce qui concerne l'iPhone 9, il serait dépourvu de modem 5G et possèderait un port Lightning, pas de passage sur de l'USB-C.

Jon Prosser est à suivre de près sur Twitter, puisqu'il semble en savoir beaucoup sur ce futur smartphone d'Apple. Pour lui, l'annonce de l'iPhone 9 aura lieu dans la journée du 14 ou 15 avril, pour une prise de commande à partir du 22 ou 24 avril.

Jingdong Mall parle aussi d'un iPhone 9

Peu d'Européens connaissent ce site, mais Jingdong Mall (pour faire plus simple global.jd.com) est une entreprise chinoise de commerce en ligne. Elle est depuis toujours spécialisée dans la vente d'appareils électroniques.

Les visiteurs du site ont eu une surprise en surfant sur les pages du site, en effet Jingdong Mall a mis en ligne une page d'accueil pour l'iPhone 9, aucune caractéristique n'est disponible, mais celle-ci annonce un "lancement imminent" et une "disponibilité immédiate" via le site.

Quand vous vous rendez sur cette page, vous avez le droit à un rideau rouge rendant mystérieux le produit caché en dessous.