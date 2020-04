Le RPG tactique The Greater Good sortira le 22 avril sur iOS

Un certain The Greater Good nous arrive bientôt sur iOS. Il s'agit en effet du jeu du développeur Sam Enright. Grand fan du genre, Sam avait dans l'idée depuis des années de créer un jeu en hommage aux RPG classiques avec lesquels il avait grandi, mais en même temps en apporter une touche moderne. Vu les retours des joueurs sur Steam, on peut penser que le pari est réussi.



Regardez le trailer vidéo :

The Greater Good : un très bon RPG tactique en approche sur iPhone et iPad

Pour se démarquer, The Greater Good se déroule dans un décor fantastique futuriste et propose des visuels stylisés ainsi qu'une bande-son complète comprenant 29 titres composés par Enright lui-même. En fait, Sam est avant tout un compositeur, ce qui fait que la musique est particulièrement percutante dans The Greater Good, et ses précédents jeux.



Entièrement dessiné à la main, l'univers de The Greater Good vous fera rencontrer des amis hilarants mais aussi des ennemis pas si drôles. Mais heureusement, tout se passe au tour par tour, d'où le côté stratégique omniprésent.



Si vous avez aimé les jeux comme Sword & Sworcery, Flashback et autres jeux d'aventure comme Evoland, en voici un mix intéressant. Sans parler des zones cachées à découvrir. De plus, The Greater Good est un jeu premium, sans pub ni in-app et le gameplay est prévu pour être accessible mais profond. Vous pouvez le précommander dès à présent sur l'App Store.

