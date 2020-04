CBS va tourner un épisode de All Rise avec FaceTime et Zoom

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

La nouvelle série dramatique de CBS, All Rise, était à l’arrêt comme le reste de la production audiovisuelle actuelle, mais revient - virtuellement - pour un épisode opportun qui "reflète l'état actuel de la pandémie de COVID-19, la distanciation sociale et son impact sur le système de justice pénale."



Et bien qu’Apple soit étranger à cela, FaceTime y contribue fortement.



CBS s’appuie sur FaceTime

Dans le cadre de l'épisode, qui sera diffusé le lundi 4 mai et sera composé de séquences enregistrées par les acteurs habituels dans leurs maisons. La juge Lola Carmichael (interprétée par Simone Missick) présidera virtuellement un banc d'essai.



Écrit et inspiré par l'actualité, l'épisode sera produit à l'aide de FaceTime, WebEx, Zoom et d'autres médias sociaux et technologies en ligne disponibles. Encore une belle publicité pour Apple qui n’a rien demandé.



"C'est une chance unique pour notre famille All Rise de se regrouper - dans nos différentes maisons - pour raconter une histoire sur la résilience, la justice et le pouvoir de la communauté", a déclaré le producteur exécutif Greg Spottiswood dans un communiqué.



Des images seront tournées dans chacune des maisons des acteurs de la série, en utilisant des effets spéciaux pour créer les arrière-plans nécessaires. De plus, un directeur de la photographie opérant en solo à partir d'un véhicule capturera des images extérieures qui reflètent l'environnement désolé du moment dans les rues et dans les quartiers de Los Angeles. L'épisode entier sera tourné en respectant les règles et les technologies de distanciation sociale qui sont appliquées dans le monde réel.



Si cela vous intéresse, voici le synopsis de l’épisode :

Après avoir débattu du bien-fondé de la poursuite de leur travail pendant cette période, le juge Benner (interprété par Marg Helgenberger) autorise Lola à présider un procès virtuel impliquant un différend entre frères et une voiture volée. Emily (Jessica Camacho) représente le défendeur, un graffeur, et Mark (Wilson Bethel) engage des poursuites pour le bureau du D.A., marquant la première fois qu'il essaie une affaire devant le «tribunal» de Lola.



Ailleurs, Mark et Quinn (Lindsey Gort) continuent d'explorer leur relation amoureuse (et sexuelle) lorsqu'ils sont mis en quarantaine dans des maisons séparées; Le juge Benner supervise le tribunal de loin et peine à apprendre à cuisiner; et Sara (Lindsay Mendez) doit équilibrer son travail de jour avec une nouvelle bousculade en tant que chauffeur-livreur de nourriture. De plus, la relation de Luke (J. Alex Brinson) et d'Emily est polluée par la séparation, et Sherri (Ruthie Ann Miles) lutte avec le nouvel ordre mondial.

Télécharger l'app gratuite CBS