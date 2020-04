L'encoche réduite de l'iPhone 12 confirmée en image

Il y a 1 heure

Alban Martin

C'est l'une des questions les plus posées par les utilisateurs d'iPhone : Apple va-t-elle enfin réduire ou supprimer l'encoche en haut de l'écran ? Alors que nous sommes certains que le design va évoluer, voilà une première confirmation concrète de ce changement.



Après une première fuite sur le capteur LIDAR de l'iPhone 12 Pro, la même source Twitter a cette fois partagé une image plus grande qui montre également la face avant supposée de l'iPhone 12.

Apple aurait diminué la largeur de l'encoche de l'iPhone 12

Nous sommes en présence d'un iPhone 12 avec une encoche moins large que la série actuelle des iPhone 11 et autre iPhone XS, iPhone XR ou iPhone X. Le graphique dévoile une représentation stylisée de l'écran d'accueil, comme si cette image devait être utilisée quelque part dans un manuel d'instructions. Il est difficile de vérifier l'authenticité du document.



A vue d'oeil, l'encoche serait réduite de 30% en largeur, mais conserverait sa hauteur pour loger les composants du Face ID ainsi que l'appareil photo avant, le haut-parleur et autre capteurs de luminosité. Ce changement serait accompagné d'un nouveau chassis, plutôt à angles droits comme les récents iPad Pro et comme l'iPhone 4 ou l'iPhone 5.



Enfin, l'autre chose que cette fuite nous confirme, c'est l'utilisation de widgets au milieu des icônes de l'accueil. Un point déjà signalé par une autre source qui a mis la main sur le code interne d'iOS 14. On imagine alors des widgets de 2 ou 3 rangées d'icônes qui se mettraient à jour dynamiquement avec des informations détaillées. Pratique pour la météo, le calendrier, les SMS et autre.



Il reste désormais à attendre d'autres rumeurs ou confirmations sur iOS 14 et les iPhone 12 que l'on devrait découvrir respectivement en juin et septembre prochain avec des keynotes spécifiques.



A votre avis, Apple va-t-elle enfin toucher à son encoche ?