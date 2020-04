Tuned : la nouvelle application de Facebook pour les couples

Ainsi, il est possible d'échanger des photos, des mémos vocaux, des instantanés, des notes et même de la musique grâce à l'intégration de Spotify. Tuned est disponible gratuitement, mais uniquement sur l'App Store : à voir si elle verra le jour ailleurs...

Avec Tuned, vous pouvez être aussi amoureux, décalé et idiot que vous êtes ensemble en personne, même lorsque vous êtes séparés. Exprimez votre amour de manière créative, partagez votre humeur, échangez de la musique et créez un album numérique de vos moments spéciaux.

Les dirigeants de Facebook s'essayent sur plusieurs verticales, en lançant des services au sein du célèbre réseau social, ou en en faisant des espaces dédiés sous forme d'applications. Aujourd'hui, les développeurs ont lancé Tuned (v1.0, 29 Mo, iOS 10.0), un espace à destination des couples, afin que ces derniers profitent de leur "cocon" privé. On parle d'une parenthèse dédiée à leurs moments dans un réseau social où beaucoup d'informations sont publiques.

