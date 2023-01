L’application Facebook peut secrètement vider la batterie de votre smartphone

Un ancien employé de Facebook vient d'affirmer qu'une fonction secrète, cachée des yeux de l'utilisateur, permet à la société de vider comme bon lui semble la batterie du smartphone de n'importe quelle personne qui possède l'application téléchargée.

Nouveau scandale Facebook ?

D'après un rapport du New York Post, l'application Facebook peut vider la batterie de votre smartphone sans même vous avertir. Une fonctionnalité secrète mise en place par les développeurs qui permet d'examiner les performances de l'application en batterie faible sans l'autorisation de l'utilisateur.



L'information provient d'un ancien employé de Meta qui, selon ses dires, se serait fait virer, car il refusait de s'adonner à de telles pratiques. Il ajoute d'ailleurs que tous les smartphones sont concernés, les Android comme les iPhone.

Connu sous le nom de Hayward, cet ex-employé déclare qu'en plus d'être illégal, cela peut être dangereux si cela touche les smartphones de secouristes ou de personnes travaillant dans la police. Son avocat, Dan Kaiser, a également ajouté sa pierre à l'édifice en affirmant que cette pratique est totalement interdite aux yeux de la loi.



À l'heure actuelle, Meta n'a pas communiqué sur le sujet et il est très peu probable que ce soit le cas à l'avenir. Plus que des paroles, il faudrait des preuves irréfutables de cette pratique illégale pour condamner la société et l'emmener en justice. Mis à part cette prise de parole, rien ne prouve que c'est vrai pour le moment, mais l'information n'en reste pas moins négative pour le groupe Meta qui a bien d'autres soucis à gérer en ce moment.

En attendant, consultez nos astuces pour améliorer l'autonomie de l'iPhone sans perdre en fonctionnalité. Et pour les plus radicaux, tous les réglages pour économiser la batterie de l'iPhone.

Télécharger l'app gratuite Facebook