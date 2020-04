Apple propose watchOS 6.2.1 au téléchargement

Hier à 23:36

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple espace un peu les mises à jour de ses différents systèmes avec ce soit watchOS 6.2.1 qui vient corriger quelques bugs de la mouture précédente sortie fin mars, à savoir watchOS 6.2 pour les Apple Watch. Elle fait suite à iOS 13.4.1 survenue hier soir.

watchOS 6 se bonifie

Apple a du sortir cette version de watchOS 6.2.1 pour notamment corriger le problème de FaceTime qui empêchait les anciens modèles tournant sous iOS 9.3.6 ou macOS 10.11.6 et antérieurs De converser avec les nouvelles versions. Oui, l’Apple Watch peut passer des appels FaceTime audio.



C’est le seul changement annoncé par la firme qui avait proposé quelques nouveautés il y a quinze jours comme les achats in-app pour les applications de la montre, ainsi que des notifications d’arythmie et l’ECG dans de nouveaux pays comme le Chili, la Turquie et la Nouvelle-Zélande.

Comment mettre à jour sa montre Apple

Pour mettre à jour votre tocante vers watchOS 6.2.1, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone associé à cette dernière puis :

Tapez sur « Ma montre »

Tapez sur Général

Puis Mise à jour logicielle.



Assurez-vous d’avoir 50% de batterie, le chargeur branché et un réseau WiFi sur l’iPhone.



Vous avez remarqué d’autres changements comme les performances ou l’autonomie ? Partagez votre avis dans les commentaires.