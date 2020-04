Bons plans iOS : Kingdom Rush Frontiers, Life Lists, Furdemption

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Kingdom Rush Frontiers, Life Lists, Furdemption. L'occasion d'économiser 44€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Reminders Widget (App, iPhone / iPad, v1.5.3, 42 Mo, iOS 8.0, Crater Tech LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Un widget pour voir et gérer rapidement vos rappels et tâches directement depuis le centre de notification. Pratique car inutile d'ouvrir l'application, vous avez tout sous la main. Le widget vous permet également de créer de nouveaux rappels, de trier les rappels et de terminer les rappels. Les + :

Life Lists (App, iPhone, v1.5.9.5, 42 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit. Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez. Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir. Les + :

DrinkControl (App, iPhone, v5.2.1, 27 Mo, iOS 12.4, E-protect) passe de 6,99 € à gratuit. DrinkControl suit et convertit votre consommation d'alcool sous forme de verre, de bouteille ou de cannettes en unité standard d'alcool, et vous avertit lorsque vous dépassez la limite autorisée (établie selon des directives de consommation modérée). L'application vous informe également des sommes dépensées et des calories que vous avez absorbez en buvant de l'alcool. Voilà qui donne à réfléchir ! Les + :

Griblers (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.18, 90 Mo, iOS 8.0, Anton Lovygin) passe de 2,29 € à gratuit. Croxy, Squashy et Rusty sont un ensemble inhabituel de créatures appelées Griblers. Ils ont décidé de retourner dans leur ancienne patrie et d'essayer de lui redonner sa gloire d'antan. Déplacez les personnages sur une carte hexagonale à la recherche de ressources pouvant être utilisées pour améliorer les installations de la ville et fabriquer de nouvelles armes. Les ennemis et le butin apparaîtront au hasard, vous obligeant à rester prêt à tout moment. Le jeu comprend une histoire complètement originale et de nombreuses tâches à accomplir. Les + :

Arcade Watch Games (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 59 Mo, iOS 11.4, Abel Alho) passe de 1,09 € à gratuit. Arcade Watch Games est une collection de 11 jeux différents qui peuvent être joués sur Apple Watch et iPhone. Vous trouverez tout, du tennis de table au clone Flappy Bird. Tous les jeux peuvent être joués en tapant sur l'écran et en tournant la couronne numérique. Les + :

Furdemption (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 37 Mo, iOS 7.0, RareSloth LLC) passe de 4,49 € à gratuit. Un lapin royal (oui apparemment ça existe) est pris au piège en enfer. Afin de s'échapper, il doit trouver suffisamment de plumes pour se fabriquer des ailes. Le problème c'est que ces plumes sont disséminées un peu partout et bien cachées derrière des parcours plein de pièges. L'objectif est simple, vous devrez mener notre lapin du bout du doigt afin de l'aider à franchir les obstacles, trouver les plumes et ramasser des pièces d'or au passage. Les + :

Peppa Pig: Golden Boots (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 649 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Peppa Pig: Golden Boots est une expérience interactive inspirée de l'épisode spécial TV du même nom. Il permet à votre enfant d’habiller Peppa, de faire voler une fusée dans l’espace, de visiter la boutique de Mme Rabbit sur la lune, de nourrir les canards et de chanter la chanson Muddy Puddles. Au cours de leur aventure, votre enfant pourra récupérer des paires de bottes dorées étincelantes, qui débloqueront des cadeaux spéciaux. Les + :

Youtubers Life: Gaming Channel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.4, 408 Mo, iOS 10.0) passe de 8,99 € à 6,99 €. Youtubers Life est le jeu ultime de simulation/tycoon dans lequel vous pourrez vous épanouir à devenir le plus grand bloggeur de jeux vidéo de tous les temps en éditant des vidéos, accroître le nombre de tes fans et devenir riche. Créez votre personnage -personnalisez le à votre guise, il y a des centaines de combinaisons possible - et commencez à faire vos premières vidéos dans l'appartement confortable de vos parents, où vous avez grandi depuis tout petit. Enregistrez vos gameplays, achetez de nouvelles/anciennes consoles, gardez un œil sur vos tâches journalières et sociabilisez-vous pour augmenter votre popularité mais pensez aussi à gérer votre temps pour vos fans, vos amis et votre famille. Les + :

Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.06, 633 Mo, iOS 11.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 6,99 €. Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables. Un try and die de grande qualité !

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.15, 789 Mo, iOS 9.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, voici un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. A voir le trailer, on ne va pas s'ennuyer.



Si vous aimez les jeux à la StarCraft, vous allez adorer !



Les + :

L'un des meilleurs dans le genre Tower Defense

Télécharger Iron Marines à 0,49 €