Le gouvernement prépare l'application "Stopcovid"

Il y a 1 heure

Julien Russo

6

Un objectif : Retracer l'historique des relations sociales. Avec la vitesse de propagation du Covid-19, il devient urgent de trouver des solutions pour quand il sera temps de reprendre une vie normale et que le confinement ne sera plus d'actualité. L'une des pistes du gouvernement, c'est le traçage 2.0 des personnes infectées.

Identifier plus rapidement les chaines de transmission

Nous avons tous des smartphones, nous avons tous une connexion internet. À l'ère du numérique, il est plus facile de combattre un virus d'une ampleur phénoménale comme le Covid-19.

C'est à travers les nouvelles technologies que Cédric O. et Olivier Véran souhaiteraient proposer prochainement une application iOS et Android permettant de tracer de façon numérique les utilisateurs de l'app.

Il deviendra alors plus simple de détecter si une personne déclarée non positive a été en contact avec une personne déclarée positive.



Dans une interview accordée à Le Monde, le secrétaire d'État chargé du numérique et le ministre de la Santé ont déclaré : "Nous en sommes à une phase exploratoire, mais nous ne voulons fermer aucune porte". Autrement dit le développement n'a pas encore commencé et les idées sont toujours en phase d'expérimentation.

Chaque personne qui utilisera l'application sera "traqué" avec son consentement. Le but n'étant pas de profiter du Covid-19 pour surveiller la population. Si vous donnez votre accord et que vous figurez sur la liste des utilisateurs de "Stopcovid", vous pourrez être averti si vous avez été en contact avec un patient contaminé. Le gouvernement insiste sur le fait que vous n'aurez pas le nom et prénom de la personne qui vous a potentiellement contaminé, pour des raisons de confidentialité bien évidemment.

Les deux membres du gouvernement ont expliqué le fonctionnement de l'app en détail : "Lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l’un enregistre les références de l’autre dans son historique. Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique."