Sonar Smash : le jeu de shoot pixelisé est de sortie sur iOS / Android

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Amateurs de jeu de shoot en pixel art, le studio Pixel Pyjama Studios vient de sortir son nouveau titre Sonar Smash sur l'App Store et le Play Store.



Ouvertement inspiré du maitre Galaga sorti sur borne d'arcade en 1981, Sonar Smash revisite le genre tout en respectant la référence des shoot'em up.



Voici le trailer vidéo :

Sonar Smash est disponible gratuitement sur iOS et Android

Vous l'aurez compris, Sonar Smash est un jeu de tir avec de l'action soutenue tout du long. Pour se démarquer de ses ainés, le titre offre une ambiance relaxante très mignonne à base d'animaux marins. Vous jouez un dauphin qui doit affronter 7 types d'ennemis différents, notamment des étoiles de mer et des méduses, avec leurs propres attaques et façons de se déplacer sur l'écran qu'il faudra anticiper pour gagner.



De plus, la collecte de bonus permet d'améliorer les pouvoirs de son héros, que ce soit en les déverrouillant ou en les achetant.



Si vous cherchiez un petit jeu fun et dynamique, accessible et entrainant, testez Sonar Smash.

Le jeu de Pixel Pyjama Studios est disponible gratuitement sur iOS et Android, avec un achat intégré pour supprimer la publicité. Simple et efficace.

Télécharger le jeu Sonar Smash