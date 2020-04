Facebook Gaming ajoute une fonctionnalité de tournois

Peut-être le savez-vous déjà, et il y a de fortes chances, mais quelques mois en arrière, le réseau social Facebook a lancé sa propre section consacrée aux jeux vidéo.



Nommé simplement Facebook Gaming, cet onglet a pour but de venir concurrence Twitch sur son propre terrain, même si l'objectif est complexe.



Pour y arriver, les développeurs n'hésitent pas à intégrer de nouvelles fonctionnalités, dont des inédites, ce qui est le cas aujourd'hui.

En effet, depuis aujourd'hui, il est possible de profiter d'une nouvelle section nommée Tournaments et qui, comme son nom l'indique, permet de créer des tournois entre joueurs, sur un jeu choisi.

📣Launch announcement...📣🎮🧵



1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS