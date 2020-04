Foxconn se protège contre une seconde vague de Covid-19

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

En Chine, beaucoup de personnes craignent à un nouvel épisode de Covid-19, la situation s'étant un peu calmée et la vie reprenant légèrement son cours normal, les chinois ont peur de revivre un mois de confinement. De plus les entreprises comme Foxconn savent que s'il y a un cas détecté au sein de leur effectif, les autorités risquent d'obliger à fermer le site. Le partenaire historique d'Apple a mis en place une procédure drastique "Anti Covid-19".

Des mesures sans précédent

À l'approche de la production de masse de l'iPhone 12, il n'y a pas le droit à l'erreur. Si un employé est détecté positif au Covid-19, c'est l'ensemble de la production qui est impacté et Foxconn ne veut pas que cela arrive, puisque l'assemblage des iPhone 12, c'est l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'année !

Selon un rapport de Business Insider repris chez le Washington Post, Foxconn ne prend pas la situation à la légère avec ce virus qui peut mettre à mal l'ensemble de son "business". L'entreprise ferait particulièrement attention à son usine de Zhengzhou qui est responsable de plus de 60% de la production de l'iPhone 12.



Le rapport révèle qu'en interne de l'usine, les employés ne sont plus regroupés par 100, 200, 300... En réalité ce sont des groupes de travail de 20 personnes maximum qui n'ont pas le droit d'être en contact avec d'autres groupes de travail à proximité d'eux. Ils mangent, dorment, travaillent et voyagent ensemble, explique le rapport. La technique de Foxconn est que si un cas se déclenche, la firme saura que les personnes qui ont été en contact avec l'infecté sont seulement les 19 autres qui travaillaient dans le même groupe. Une stratégie pour minimiser l'exposition potentielle au virus Covid-19.

Autre mesure prise par Foxconn, c'est que les zones publiques du campus sont très surveillées, le partenaire d'Apple a installé des QR code sur les sièges de la cafétéria, les employés doivent les scanner ce qui permet à Foxconn de savoir qui s'est assis à côté de qui.

Une paranoïa nécessaire d'après Foxconn, d'ailleurs l'entreprise assume complètement ses décisions qui permettent de limiter les risques de propagation de Covid-19.



Quotidiennement et plusieurs fois dans la journée, les employés ont la température corporelle vérifiée. Le sous-traitant va plus loin encore, puisque des caméras infrarouges ont été installées pour suivre en temps réel les températures des groupes de 20 personnes.

Après les premiers cas de Covid-19, la Chine a rapidement remarqué que le premier symptôme n'est pas la toux, mais bien la température qui augmente, signe que ce sont les premières luttes du corps pour combattre le virus.

2 millions de masques chirurgicaux produits chaque jour

Si la production de l'iPhone 12 est stoppée, on ne pourra pas dire que Foxconn n'a rien anticipé. L'entreprise produirait 2 millions de masques chirurgicaux par jour, uniquement à usage interne !

Foxconn a déclaré au Washington Post : "nous suivons toutes les pratiques sanitaires et d'hygiène recommandée ... y compris l'utilisation de tests d'acide nucléique et de radiographies pulmonaires si nécessaire".