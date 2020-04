iPhone : une baisse des ventes à hauteur de 56% en mars ?

Malheureusement, ces baisses risquent de continuer, étant donné que les boutiques physiques d'Apple n'ont toujours pas le droit de réouvrir leurs portes et que la pandémie continue de s'étendre à une vitesse alarmante aux États-Unis... Source

Avec les mesures actuelles, on pouvait imaginer que les ventes d'Apple allaient prendre un coup, mais de là à voir les ventes divisées par deux, ça doit être difficile à digérer.

