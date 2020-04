Un analyste de JP Morgan fait une estimation catastrophique des ventes d'iPhone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

4

L'année 2020 va être une année obscure pour le marché des smartphones dans le monde. En effet, le premier trimestre a été décevant et d'après Samik Chatterjee analyste chez JP Morgan, la situation ne va pas s'améliorer, du moins pour Apple ! Voici ses prévisions pour le second trimestre.

En 3 mois, Apple n'écoulerait pas plus de 15 millions d'iPhone

Avant de donner ce chiffre, Samik Chatterjee a étudié le marché actuel, a pris en compte de nombreux rapports sur l'état des productions et sur la tendance de la demande. Le résultat de ses recherches lui a permis de communiquer une analyse sur les ventes d'iPhone qui vont avoir lieu sur les mois d'avril, mai et juin. Apple devrait vendre seulement 15 millions d'iPhone, quand la firme de Cupertino a réalisé plus du double au deuxième trimestre de 2019 (33 millions).

L'analyste explique qu'il voit un retour à la normale vers cet été, une vision bien optimiste !

Cette violente baisse des ventes peut s'expliquer à la fois par la fermeture des boutiques des revendeurs d'iPhone, mais aussi des Apple Store. Des achats peuvent être repoussés à quand la situation sera meilleure. L'autre raison pourrait être lié à la baisse de revenus que subissent de nombreuses familles dans le monde. Beaucoup ne peuvent plus exercer leur activité ce qui génère des pertes financières sur la fiche de paie. Si en France nous avons le chômage partiel qui permet d'assurer un bon maintien du salaire, ce n'est pas toujours le cas à l'étranger.



Certains pays ont mis en place un revenu universel d'urgence ou un revenu de base qui est nettement inférieur au salaire habituel d'un salarié. Automatiquement, quand on a moins de revenus on réfléchit à deux fois avant de faire une grosse dépense comme acheter le dernier iPhone à plus de 1000€.



Pour conclure son analyse, Samik Chatterjee de JP Morgan a expliqué que globalement l'année ne sera pas complètement négative pour les ventes d'iPhone, puisqu'elles devraient repartir à la hausse dès la sortie de l'iPhone 12. Il prédit 175 millions d'exemplaires, soit une chute de 10% par rapport à l'année dernière.

Concernant la bourse, l'analyste estime l'action à 335 dollars.



Source