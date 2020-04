Les chauffeurs et livreurs Uber vont recevoir des masques

En envoyant des masques à ses chauffeurs et livreurs, Uber protège ses partenaires, mais aussi ses clients. L'entreprise américaine a annoncé avoir passé commande de plusieurs millions de masques qui vont être envoyés aux domiciles de ses collaborateurs le plus rapidement possible.

New York en priorité

C'est grâce à un accord avec une société chinoise que le géant américain s'engage à fournir des masques. En effet si le nom de la société n'est pas communiqué, il est révélé que l'activité de celle-ci est dans la production de pièces électroniques. La firme chinoise a choisi de suspendre son activité pour se lancer dans la production des masques et apparemment elle ne manque pas de clients.

Dès les premières livraisons de masques, Uber a commencé à les expédier à ses chauffeurs et livreurs qui s'occupent des courses et des livraisons à New York. En effet, si Uber a pensé à eux, c'est parce que le Covid-19 est particulièrement présent. Le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo a déclaré : "Nous vivons en ce moment une catastrophe nationale".

Les autres pays où Uber exerce son activité seront eux aussi concernés par les livraisons de masques. Sur son blog, l'entreprise explique : "Nous avons commandé des dizaines de millions de masques supplémentaires et nous nous attendons à ce qu’ils arrivent dans d’autres villes et régions du monde dans les semaines à venir".

