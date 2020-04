Covid-19 : Tim Cook annonce une collaboration entre Apple et Google

Il y a 3 heures

Julien Russo

3

Face au Covid-19 il faut s'unir pour vaincre le virus. Justement, c'est exactement la vision d'Apple et de Google, même si les deux entreprises sont en concurrence, Tim Cook vient de révéler que Apple va s'associer avec Google pour permettre aux utilisateurs iOS et d'Android de savoir s'ils ont été en contact avec une personne infectée.

Apple & Google

C'est un partenariat assez rare et historique. En effet les deux entreprises vont travailler en coopération pour aider les gouvernements afin de lutter contre le Covid-19. Il faut dire qu'ils ont un atout de folie, puisque la majorité des utilisateurs possèdent un smartphone sous Android (Google) ou un smartphone sous iOS (Apple).

Le travail se concentrera à avertir (sans dénoncer) une personne qui a été en contact avec un cas déclaré comme positif au Covid-19.



À travers la technologie du Bluetooth, il sera possible de détecter les smartphones autour de soit, chaque smartphone aura une application installée qui servira de tracking.

Dès le mois de mai, les deux sociétés lanceront des API de communiquer entre les appareils Android et iOS faisant tourner des applications provenant des autorités de santé.



Ensuite, Apple et Google mettront en place une plateforme plus large de traçage des contacts basée sur le Bluetooth sur la base du volontariat, et qui pourra être utilisé par les différents gouvernements en cas de crise sanitaire.



Cela ressemble au stopcovid français mais en plus ambitieux...



Source