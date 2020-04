La Tesla Model Y européenne sera produite à Berlin et livrée en 2021

Le lancement anticipé américain ne se reproduira pas en Europe. Ceux qui précommandé le SUV de taille moyenne, le Model Y, devront patienter encore un an.



Bien que la Tesla Model Y ait fait ses debuts aux États-Unis avec six mois d'avance, Elon Musk vient de tuer le suspense en Europe en répondant au message d’un client sur Twitter.

In about a year. Would come from Giga Berlin. — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2020

Dans un an, à Berlin.

Voilà donc le message envoyé par Musk à ses clients : le nouveau SUV électrique ne sortira pas en Europe avant 2021. Annoncé dès le départ pour cette date, le Model Y ne profitera pas de la maitrise des usines américaines puisque le constructeur compte produire les voitures européennes en Allemagne. Nous avions vu qu'une partie de la forêt avait été rasée pour la Gigafactory de Tesla, la première en Europe. Maintenant, on sait que les premiers véhicules construits sur place seront les Model Y. Elon Musk croit donc pouvoir le faire en un an, alors que l'usine en question n'est pas terminée. Elle a fait face à une suspension administrative, avant d'être freinée par le Coronavirus.

Jusqu'ici, les Tesla Model S et X importées en Europe proviennent de l’usine de Fremont. Ce changement de stratégie permettra donc à la marque d'être plus efficace sur les coûts et les délais. Et comme la Y est basée sur la Model 3, on imagine que les deux véhicules sortiront de la Giga Berlin au bout du compte.



D'ailleurs, la Gigafactory 3 de Shanghai qui a ouvert ses portes en décembre 2019 va aussi produire ses propres Model Y.



