Amazon : Recrutement de masse aux États-Unis pour répondre aux nombreuses commandes

Il y a 5 heures

Julien Russo

Avant la crise sanitaire, Amazon jugeait avoir l'effectif nécessaire pour répondre à ses commandes. Cependant, depuis que les commerces ont fermés et que le confinement a commencé, les commandes explosent aux États-Unis ce qui crée un besoin supplémentaire de personnel dans les entrepôts américains qui préparent et emballent les colis.

Amazon cherche 75 000 personnes supplémentaires

Quand le Covid-19 crée des emplois... Aux États-Unis, le commerce en ligne a fortement augmenté ces dernières semaines. Le site qui s'en sortirait le mieux, c'est Amazon. L'entreprise recevrait tellement de commandes que ses entrepôts seraient saturés de travail, un peu comme une semaine de Black Friday !

Au cours de ces quatre dernières semaines, la firme de Seattle a procédé au recrutement de 100 000 nouveaux employés dans ses différents sites aux États-Unis. Malgré ce chiffre gigantesque, Amazon prévoit une nouvelle session de recrutement avec comme objectif de trouver 75 000 personnes supplémentaires le plus rapidement possible. Les offres se divisent en deux catégories, il y aura ceux qui seront à temps partiel et les autres qui seront à temps plein.

Amazon a également annoncé via une communication sur son blog son intention d'augmenter les salaires. L'entreprise va injecter 500 millions de dollars en plus dans les fiches de paies de ses employés.

Bien évidemment tous les contrats que signent ces milliers d'employés se termineront une fois que la crise sanitaire sera passée. En réalité, Amazon avance ses offres d'embauches comme une aide "jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale et que leur ancien employeur soit en mesure de les ramener". Beaucoup d'Américains sont sans travail puisqu'ils ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle.

Amazon déclare vouloir renforcer les investissements dans la sécurité, les salaires et les avantages. À destination de l'ensemble des nouveaux ou anciens employés.

Quel dispositif pour lutter contre le Covid-19 ?

Tout comme Samsung récemment, quand un employé est déclaré positif au virus, c'est un risque que l'ensemble du site soit fermé sur ordre des autorités locales. Amazon sait que ce scénario serait une catastrophe pour les commandes, puisqu'il est inconcevable de déplacer l'activité vers un autre site qui est déjà débordé. Pour éviter que cela arrive, Amazon a pris la décision de prendre la température de chaque employé avant que celui-ci commence sa journée de travail et qu'il soit en contact avec ses collègues.

Sur de nombreux sites américains, une distribution de masques a déjà eu lieu !



Malgré ces décisions, elles sont jugés par de nombreux employés comme arrivant "trop tard". En France et dans de nombreux autres pays, énormément de salariés ont protesté contre les pratiques insuffisantes en matière de santé et de sécurité. Au début de la pandémie, Amazon aurait été trop "light" en ce qui concerne les mesures prises dans ses entrepôts. Plusieurs cas de Covid-19 ont été déclarés dans certains entrepôts d'Amazon, mais pour l'instant aucun n'a été fermé.



