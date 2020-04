Covid-19 : Le Royaume-Uni va profiter du partenariat entre Apple et Google

Il y a 72 heures, on vous dévoilait la collaboration entre Apple et Google. Un partenariat très rare, mais pour la bonne cause, celle de ralentir la propagation du Covid-19. Les deux entreprises ont décidé de développer une API commune pour iOS et Android afin de prévenir un utilisateur quand il a été en contact avec quelqu'un qui s'est déclaré contaminé ou avec des symptômes. Le Royaume-Uni a annoncé se servir de cette API dans une application qui va être déployée.

Sortie d'une app imminente avec le dispositif des deux géants californiens

Alors qu'en France on se pose la question "faut-il utiliser le système de suivi d'iOS et d'Android dans l'application StopCovid ?", le Royaume-Uni semble bien plus réactif que le gouvernement français et a annoncé prochainement profiter de la collaboration entre Apple et Google, pour une application.

Les Anglais vont bientôt avoir une application avec le traçage via Bluetooth déployé par les développeurs d'Apple et de Google.



Le principe est simple, vous allez promener votre chien et vous croisez la jolie voisine du bout de la rue avec qui vous discuter souvent. Votre smartphone va alors détecter que vous êtes en contact avec cette personne, grâce au smartphone que possède votre voisine (qu’elle soit sous iOS ou Android).

Si celle-ci se déclare comme infectée les jours qui suivent, vous allez recevoir une notification vous avertissant que vous avez été en contact avec une personne infectée. Bien sûr, vous ne connaitrez pas l'identité de la personne ! Mais si c'est la seule personne que vous avez rencontrée en 2 semaines de confinement, vous le saurez vite...

En apprenant ce partenariat, le Royaume-Uni a rapidement étudié en quoi il consistait et s'est très vite dit "intéressé" de proposer cette API dans l'une de ses applications à destination des Anglais. Matt Hancock le secrétaire d'État britannique à la Santé et à la Protection sociale a déclaré : "Si vous ne vous sentez pas bien avec les symptômes du Covid-19, vous pouvez le dire en toute sécurité dans cette nouvelle application du NHS (le système de santé publique au Royaume-Uni)". Il ajoute également : L’application enverra ensuite une alerte anonyme aux autres utilisateurs de l’application avec lesquels vous avez été en contact au cours des derniers jours, avant même que vous n’ayez eu des symptômes, afin qu’ils sachent et puissent agir en conséquence. Les données seront traitées conformément aux normes éthiques et de sécurité les plus strictes et ne seront utilisées que pour les soins et la recherche du NHS".



Pour le Royaume-Uni, Apple et Google ont une telle force de frappe sur le marché des smartphones, qu'il est évident que le système qu'ils vont mettre en place de façon imminente est la meilleure solution qu'un pays peut offrir pour ralentir la propagation du Covid-19. L'application anglaise est en cours de développement, elle devrait être rapidement mise en ligne sur l'App Store et le Play Store.



