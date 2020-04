Offrez 256 Go de stockage à votre iPhone, sans le changer

Hier à 22:15 (Màj hier à 22:15)

Julien Russo

Saviez-vous que vous pouvez augmenter le stockage de votre iPhone sans passer sur une version de stockage supérieure ? C'est ce que propose l'accessoiriste iDisk. Grâce à un support de stockage externe pour les appareils comportant un port Lightning ou USB-C.

En promotion à 82,99€ au lieu de 179,99€

Il y a toujours une solution pour payer moins cher. Grâce à cette extension de mémoire, vous allez pouvoir stocker du contenu en dehors de la mémoire de votre iPhone. Moins pratique qu'une carte SD, l'accessoire est malgré tout discret et facile à transporter.

Vous pouvez stocker du contenu depuis un iPad, un iPhone et même un MacBook puisqu'il possède plusieurs ports USB-C.

Le fabricant explique : "Le design à 4 ports permet de transférer facilement des photos, des vidéos, de la musique et des fichiers entre les appareils iOS, Macbook Pro/appareils Type-C, téléphones Android et ordinateurs, une façon flexible de répondre à vos besoins à tout moment.".

L'accessoire est compatible avec :

Fichiers : doc, ppt, xls, xlsx, pdf, jpg, txt.

Photos : gif, jpg, png, jpeg.

Vidéos : avi, flv, m4v, mkv, mov, mp4, rmvb

Musique : m4a, aiff, caf, mp3, wav



La version 256 Go est à 82,99€ et la version 128 Go est à 53,99€ soit plus de -50% seulement sur Amazon.