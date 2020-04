Tesla : le mode Cheetah des Model S permet un 0 à 100 en 2,4s

Il y a 55 min (Màj il y a 13 min)

Medhi Naitmazi

5

Cheetah est un nom d’animal connu chez Apple qui en avait fait l’emblème du tout premier système OS X, mais aussi désormais chez Tesla qui va bientôt lancer un mode Cheetah sur les Model S et Model X. De quoi transformer les véhicules électriques en véritables guépards de la route. Un sentiment renforcé par le profil qui s’abaisse vers le sol à cause des réglages spécifiques de la suspension pneumatique.

Un premier essai du mode cheetah de Tesla

La prochaine mise à jour de Tesla à destination de ses modèles haut de gamme va transformer ces derniers. Une nouvelle option va faire son apparition aux côtés du mode Ludicrous, de quoi effectuer un démarrage encore plus efficace.



Cette fonctionnalité appelée « Cheetah » en référence au guépard reproduirait le comportement du félin sur ces voitures, abaissera l’avant de la voiture à l’aide de la suspension pneumatique, et optimisera le rendement du moteur électrique. La Model S gagnerait ainsi environ 46 cv supplémentaires avec l’option Raven - le nom commercial - que l’on pourra bientôt acquérir via une mise à jour (mais à quel prix ?).



Plusieurs clients de Tesla ont déjà testé la version guépard comme la chaine YouTube DragTimes. La vidéo montre les performances d’une Model S Performance équipée de l’option « Raven ». On le voit activer le mode positionné après Ludicrous qui semble être nommé Ludicrous+. Trois noms pour une même fonction ? Non, en fait Raven est le nom donné par les ingénieurs au groupe motopropulseur spécifiques sur les versions les plus chères avec une batterie plus imposante, une suspension spéciale et le moteur de la Model 3 Performance. Ce moteur est un moteur à réluctance synchrone à aimant permanent, et il est à la fois plus efficace et plus puissant que le moteur à induction qui était positionné à l'avant des modèles S et X. La puissance totale du système est probablement d'environ 690 ch et 824 nm de couple.



Apres avoir lu les avertissements de la marque sur les risques de pousser aux limites la voiture, vous obtenez ainsi 46 cv supplémentaires selon les calculs de ce client.

La mise à jour logicielle permet ainsi à la Tesla Model S de réaliser un 0 à 100 km/h en départ arrêté en 2,4 secondes. C’est deux dixièmes de mieux et des sensations en plus d’après les dires du testeur qui a l’impression de « voler » sur le bitume.



Autre nouveauté incluse, la caméra arrière peut servir de rétroviseur supplémentaire pendant la conduite.



Par contre, ce pack ne sera accessible qu’aux versions Performance et Grande Autonomie des deux modèles de voiture S et X car il faut disposer de la suspension pneumatique variable.



Les concurrents ont bien du mal à suivre, surtout à ce niveau prix. On se demande d’ailleurs si la Tesla Plaid qui avait mis 20 secondes à la Tayan Turbo S n’était finalement pas équipée de ce mode Cheetah ?



Qui a une Tesla parmi vous ou qui a déjà conduis un véhicule de la marque ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.