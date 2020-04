day by day : l'app des épiceries en vrac sur iOS et Android

Day by day, le premier réseau français d’épicerie 100 % vrac a enfin son application. Evidemment gratuite, l'app DayByBay ou DbD pour les connaisseurs est gratuite et accessible sur iOS et Android. Son but est de simplifier la liste de courses, de voir les produits disponibles avec leur composition ainsi qu'accéder à des recettes de cuisines. Sans oublier l'actualité du vrac, la nouvelle façon de consommer juste.

day by day, qu’est-ce que c’est ?

Day by day c’est le premier réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité à la demande et sans emballage superflu. Une manière d'être plus éco-responsable, mais aussi de mieux maitriser sa consommation et son budget en n'achetant que la quantité nécessaire.



Pour la petite histoire, day by day, le tout premier magasin de proximité dédié à la vente en vrac a été créé à Meudon (92) en mai 2013. A date, la marque compte 61 magasins à son actif en France. Vous y trouverez pâtes, riz, légumes secs, fruits secs, confiserie, épices, céréales, biscuits, thé, café, droguerie, hygiène...



Les magasins day by day proposent l’essentiel des produits de la vie courante dont 850 références pour faire ses courses en vrac et lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau de notre société avec près de 29 Kg par an et par Français. Situation aggravée

par le fait que les emballages jetables représentent 1/3 des déchets ménagers des Français. D'ailleurs, dans cette optique, le réseau français encourage fortement ses clients à apporter leurs propres contenants ou à utiliser les contenants mis gracieusement à leur disposition par d’autres clients au sein des magasins pour réaliser leurs courses.

Une app pour quoi faire ?

Bien que l'app ne propose pas d'acheter en ligne parmi la soixantaine de magasins actuellement ouverts sous l'enseigne, elle profite du confinement pour aider les français à manger équilibré et sain.



La 1ère application gratuite 100 % vrac créée par day by day permet d’enregistrer dans son smartphone ses recettes préférées en fonction des goûts et du budget, ses listes de courses historisées et toujours disponibles sous la main, de voir quel magasin day by day est le plus proche de chez soi ainsi qu'une description complète des produits disponibles en vrac dans les épiceries de la franchise.



Si cela vous intéresse, téléchargez l'app et pourquoi pas, changez votre façon de faire les courses au quotidien. A installer sur iPhone et sur Android via le Play Store.

