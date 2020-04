Eufy Smart Lock Touch : Déverrouillez la porte d'entrée avec votre empreinte

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Vous avez toujours rêvé de rentrer chez vous comme vous rentrer dans votre iPhone ? Cette fiction va devenir réalité grâce à Anker via sa marque Eufy. En plus de faire des caméras de sécurité haut de gamme à des prix abordables, la marque s'occupe aussi des systèmes de déverrouillage de domicile avec une serrure de porte intelligente.

Une reconnaissance d'empreinte en 0,3 seconde

L'eufy Smart Lock Touch propose plusieurs choix d'authentifications pour accéder à son logement, soit la vérification via l'empreinte digitale, via un code grâce à un clavier disponible sur l'appareil, via une application que vous aurez installée sur votre iPhone ou une clé originale fournie avec le produit.

Ce qui est remarquable avec cette serrure, c'est sa performance au niveau de la reconnaissance de l'empreinte. Anker a réussi à réaliser une vérification fiable et sécurisé en seulement 0,3 seconde, aussi rapide que sur un iPhone !

Vous pouvez contrôler la serrure et avoir des alertes sur votre smartphone grâce à une application, parce que la serrure se connecte à votre réseau et vous envoi toutes les informations en cas d'essai qui a échoué ou en cas d'accès à vote logement alors que vous êtes loin de chez vous.

L'autre bonne nouvelle c'est son autonomie. Anker promet que vous aurez besoin de recharger votre serrure connectée qu'une seule fois par an puisque celle-ci a une batterie qui peut assurer pendant 365 jours.

La serrure connectée intègre aussi un capteur de porte, vous pourrez voir sur l'application si votre porte est ouverte ou fermée.

Autre point positif c'est que comme elle se place à l'extérieur de votre domicile elle est susceptible d'être confrontée à la pluie. Heureusement Anker propose la protection d'étanchéité IP65, il peut y avoir une averse, elle restera fonctionnelle et encaissera le choc.



L'atout de l'eufy Smart Lock Touch c'est son aspect connectivité. En plus d'être connectée à votre réseau WiFi, elle prend aussi en charge HomeKit d'Apple, Google Assistant et Amazon Alexa.

Au niveau de la sécurité, Anker annonce un cryptage AES 128 et une puce de sécurité intégrée.



La nouvelle serrure connectée sera disponible à partir de mai au tarif de 179,99 dollars. Elle devrait être commercialisée sur Amazon et sur le site d'Anker. La marque a annoncé aussi le lancement prochain de deux caméras compatibles Homekit, Alexa et Google Assistant à moins de 50€.