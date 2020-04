Invisigun Reloaded : un jeu de combats furtifs en approche

Guillaume Gabriel

Le studio Sombr s'apprête à relâcher son nouveau jeu sur nos mobiles, après une parution sur Steam qui a connu un beau petit succès. En effet Invisigun Reloaded va bientôt poser ses valises dans l'App Store et le Play Store.



Le truc cool, c'est que ces mêmes valises sont remplies d'armes, qui vous serviront à venir à bout des ennemis dans un shooter décrit comme "furtif".



Car oui, la spécificité de ce jeu, c'est que tout le monde est invisible, ce qui amène un aspect spécial...

Invisigun Reloaded, des tirs et de la furtivité

Pour s'en sortir alors que les ennemis sont invisibles, tout comme vous, il faut alors se servir des environnements, des traces de pas et bien d'autres.

Un nombre impressionnant d'environnements, de cartes, de modes de jeu et de compétences conçus avec passion - tous obsessivement équilibrés - offrent une grande rejouabilibité et un long cheminement vers la maîtrise.

Du côté du contenu, vous aurez le droit à une campagne solo très solide avec des casse-têtes, des épreuves de compétence et des combats de boss. Les missions seront différentes pour chacun des héros disponibles (12 au total), ce qui fait une belle petite durée de vie.



Pour aller plus loin, il est également possible de jouer en ligne avec ses amis ou contre des adversaires du monde entier. Le jeu devrait être disponible dans les prochaines heures !