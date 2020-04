App Store : Augmentation du prix des apps en Ouzbékistan, à la Barbade et en Moldavie

Hier, Apple a informé les développeurs iOS, iPadOS et macOS qu'une modification des prix allait avoir lieu sur leurs applications. Comme en France il y a quelques années, les prix des apps vont prendre en compte dans le tarif final pour les utilisateurs, une TVA plus élevée. Cela fait suite à une nouvelle loi émise par les gouvernements des trois pays.

Changement imminent

Ça ne fait jamais plaisir à Apple d'augmenter les prix sur l'App Store. Mais il est hors de question de sacrifier sa commission de 30% ou donner moins d'argent au développeur pour couvrir la taxe. Le choix se porte donc sur l'utilisateur qui devra payer plus cher.

Apple a mis un post sur la page web des développeurs sur son site pour prévenir d'un changement immédiat des prix fixes, mais aussi des abonnements. Choses importantes à savoir, c'est que dans ce genre de situation, les personnes qui détiennent déjà un abonnement qui se renouvellent automatiquement tous les mois ne sont pas concernées par ce changement tarifaire, il s'agit que des nouvelles souscriptions.

Dès que la grille tarifaire sera actualité en Ouzbékistan, à la Barbade et en Moldavie, les prix de niveaux 1 commenceront à partir de 1,19 dollar, quand les prix de niveaux 2 commenceront à partir de 2,49 dollars.

Dès que les changements tarifaires seront mis en place, les développeurs auront automatiquement accès aux nouveaux prix via la section "Prix et disponibilité" de "My Apps" sur App Store Connect.



